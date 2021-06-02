Митрохин: Несколько десятков жителей Хамовников собрались на сход в связи с планируемым сносом исторических зданий

Как сказал с места проведения мероприятия муниципальный депутат Сергей Митрохин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», люди протестуют против строительства на месте зданий начала 20 века бизнес-центра «Рябушинский».

«В настоящее время завершается сход жителей Хамовников с улиц Тимура Фрунзе и Льва Толстого. Жители крайне возмущены варварским сносом двух домов начала 20 века, которые непосредственно соседствовали с усадьбой Льва Толстого, это исторические здания, которые были снесены под видом реконструкции. Хотя никакой реконструкции не предвидится, а сохраняется только стена фундамента. Жители считают это мошенничеством, уничтожением истории и покушением на память великого писателя Льва Толстого», — сказал он.

По словам С.Митрохина, на сход пришло около 60 человек, и все жители в данный момент подписывают обращение к мэру Москвы Собянину, чтобы немедленно была остановлена стройка бизнес-центра «Рябушинский».

«Этот центр не имеет ничего общего с исторической застройкой, и фактически визуально уничтожает усадьбу Льва Толстого», — сказал депутат.