Российский консул посетил в минском СИЗО соотечественника Егора Дудникова

Арестованный сказал, что чувствует себя, в целом, нормально, особых жалоб на условия содержания у него не было, — сказали агентству ТАСС в посольстве России в Минске.

Сегодня адвокат Дудникова подал жалобу на задержание подзащитного. Ранее защитник рассказал, что Дудникова обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. По некоторым данным, россиянин находится в СИЗО почти месяц. Также в белорусском СИЗО находится россиянка Софья Сапега. Ее задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем в аэропорту Минска, когда их самолет совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии.