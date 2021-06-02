В большинстве регионов России уже смягчены противокоронавирусные ограничения для учреждений культуры

Как сказали «Эху» в министерстве культуры, средняя разрешенная заполняемость театров превысила 75%. Как отметили в ведомстве, сейчас в учреждениях культуры снова наблюдаются очереди, как во времена до пандемии, люди соскучились по театральным и выставочным проектам. В прошлом году театры, музеи и галереи были закрыты с марта и до середины лета из-за пандемии коронавируса.