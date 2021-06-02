Создатель екатеринбургского портала It’s My City и бывший шеф-редактор интернет-издания Znak.com Дмитрий Колезев стал главным редактором интернет-издания Republic.

Оно входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город».

Сам Колезев, как пишет «Знак», сказал, что останется издателем It’s My City и также не планирует покидать Екатеринбург. Republic работает уже 12 лет. Многие материалы здесь предоставляются по подписке. В прошлом году, как сообщается, было продано более 45 тысяч таких подписок.