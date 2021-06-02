«МБХ Медиа»: ГД планирует потратить 3,5 млн на анализ российского и зарубежного опыта в области защиты прав человека.

Исполнитель заказа должен будет представить предложения по совершенствованию законодательства, — говорится в заявке на сайте госзакупок. В этом исследовании должны быть проанализированы взаимодействия государственных органов с некоммерческими структурами, а также судебная практика. Итоговый отчет нижняя палата ждет не позже 30 сентября.
2021-06-02T21:02:02+03:00
2021-06-02T21:02:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 02 июня 2021
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