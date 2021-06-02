«МБХ Медиа»: ГД планирует потратить 3,5 млн на анализ российского и зарубежного опыта в области защиты прав человека.

Исполнитель заказа должен будет представить предложения по совершенствованию законодательства, — говорится в заявке на сайте госзакупок. В этом исследовании должны быть проанализированы взаимодействия государственных органов с некоммерческими структурами, а также судебная практика. Итоговый отчет нижняя палата ждет не позже 30 сентября.