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21:01, 02 июня 2021

Вопрос об импичменте президента Чехии Милоша Земана был поднят сегодня в верхней палате парламента республики

За отставку главы государства выступил комитет по безопасности Сената. По словам его руководителя, Земан не способен выполнять обязанности президента. Голосование по этому вопросу состоится на следующей неделе. В вину главе государства ставят противоречивые, по мнению сенаторов, высказывания по поводу расследования взрывов на военном арсенале 7 лет назад. Такие действия, как говорят члены комитета, противоречат положениям национальной конституции.

Ранее Земан говорил, что, по его сведениям, у следствия нет доказательств причастности к взрывам российских спецслужб.


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