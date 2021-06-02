Интернет-издание VTimes, по некоторым данным, обсуждает вопрос о закрытии

О том, что такой вопрос обсуждается, газете РБК сказал один из источников в редакции.

Официальный представитель проекта Александр Губский такую информацию пока не комментировал.

Как пишет интернет-издание SOTA, основной причиной закрытия является признание VTimes иностранным агентом. Издание было основано группой бывших сотрудников газеты «Ведомости», которые покинули ее в прошлом году после смены собственника и руководства.

Министерство юстиции признало VTimes иностранным агентом в прошлом месяце.

