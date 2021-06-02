Более 100 тысяч человек стали участниками программы «Волонтеры культуры» за три года – замминистра культуры

Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума замминистра культуры Ольга Ярилова.

«Мы единственное ведомство, которое включило программу «Волонтеры культуры» в свой национальный проект. И мы не ожидали такого взрывного интереса и такой востребованности от людей. Мы ставили задачу, что в год примерно привлечем к этой работе примерно 10 тысяч человек. Сегодня у нас волонтеров за три года уже более 100 тысяч», — рассказала она.

По словам О.Яриловой, волонтеры являются главными помощниками ведомства «в театрах, музеях и библиотеках». «Они работают с людьми с ограниченными возможностями. И самое главное: мы, в первую очередь, ставили задачу собрать неравнодушных людей, которые занимаются сохранением культурного наследия, и нам это в полной мере удалось. Сегодня такие люди работают на сотне объектов культурного наследия. Они занимаются консервацией, благоустройством территории этих объектов», — отметила замминистра.

С точки зрения О.Яриловой, «если бы не было волонтеров, государство никогда бы не справилось с этой задачей». «Государство должно говорить «спасибо» этим людям. И мне кажется, лишний бал, когда они поступают в вуз, ни для кого не будет никакой сложностью. Это мировая практика. Уже больше 20 наших учреждений применяют этот показатель», — заключила она.