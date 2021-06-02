Более 400 мероприятий проведут в Новгородской области в честь 800-летия со дня рождения Невского – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Более 400 мероприятий у нас планируется разного масштаба и формата: от любительских до большого конного похода, который пойдет из Переславля в Новгород по пути, который называется «Путь Александра», — рассказал он.

Кроме того, по словам А.Никитина, «есть и более современные задумки». «В конце июля – начале августа Агентство стратегических инициатив будет проводить очень большое мероприятие на территории региона: будут обсуждать стратегию России на 50 лет вперед. Это трехнедельное мероприятие. И там внутри будет выставка стартапов, наиболее продвинутых технологий, которые сегодня разрабатываются в России. И учитывая, что Александр Невский – это не только герой фильма, но и человек, который сделал выбор между Западом и Востоком, я думаю, что что-то, связанное с самыми современными технологиями и с Невским, тоже у нас будет в Новгороде», — уточнил губернатор.

А.Никитин также рассказал, что в настоящее время идет полная реконструкция набережной Александра Невского. «Она началась в прошлом году и закончится в следующем. Кроме того, в Новгороде появится несколько новых набережных. И практически все существующие, а там особо красивых нет – это просто бетонные плиты вдоль воды, все будут реконструированы», — заключил он.