Осужденный в России гражданин США Пол Уилан попросил Белый дом организовать обмен заключенными с Москвой

По мнению Уилана, обсудить эту тему президенты обеих стран могли бы во время встречи 16 июня, — передает телеканал CNN. Уилан был признан виновным в шпионаже, его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Он вины не признает и считает, что его фактически взяли в заложники, — говорится в заявлении осужденного, которое оказалось в распоряжении телеканала. Семья американца полагает, что Москва хочет обменять его на российского бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, которые были ранее осуждены в Соединенных Штатах.