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20:02, 02 июня 2021

Сборная России по хоккею завтра встретится с командой Канады в четвертьфинальном матче

Он начнется в восемь вечера. Россияне в понедельник досрочно вышли из группы после матча с командой Швеции. Накануне сборная сыграла с командой Белоруссии в заключительном матче группового этапа, при этом на игру, как сообщается, пришел лишь один болельщик – житель Риги, где проходит первенство.

С 1 июня власти Латвии разрешили допускать зрителей на спортивные мероприятия при условии соблюдения противокоронавирусных ограничений. Сообщалось, что на матч «Россия – Белоруссия» было продано два билета, однако, один из зрителей, гражданин Эстонии, попасть на встречу не смог, поскольку у него не было специального сертификата, подтверждающего, что он привился от коронавируса или перенес заболевание.


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