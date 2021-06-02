Президентский совет по правам человека предложил ограничить скорость электросамокатов

Кроме того, комиссия СПЧ выступает за выдачу номеров для подобных средств передвижения. Рекомендации касаются также электровелосипедов и моноколес. Как сообщается на сайте совета, из-за высокой скорости электросамокатов возрастают риски травм пешеходов.

За последние месяцы стало известно о нескольких инициативах по регулированию движения подобных средств. Между тем, в прессе стали часто появляться сообщения о пострадавших, которых сбил электросамокат. В частности, по данным интернет-издания «Фонтанка», только в Санкт-Петербурге за два дня были госпитализированы три ребенка.