39 российских губернаторов — выпускники программы подготовки ВШГУ – гендиректор АНО «Россия — страна возможностей»

39 российских губернаторов являются выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Это программа, которая реализуется в Высшей школе государственного управления президентской академии. Эта действительно программа, которую в СМИ прозвали «школой губернаторов», потому что на сегодняшний день 39 губернаторов из этой программы. Никакое учение не бывает успешным, если нет эмоций, они нужны. И второе — командообразование важно, важно посмотреть на людей, как они себя ведут в ситуации непростой и необычной. Здесь можно сделать много выводов Что касается программы «школы губернаторов», это так называемое допобразование. Там все люди уже с высшим образованием, а здесь получают дополнительные навыки и знания», — сказал он.

А.Комиссаров отметил, что миссия программы в том, чтобы давать возможность «умным, правильным, способным продвигаться на те посты, которые действительно определяют жизнь людей».

«Профит в том, чтобы жизнь становилась лучше. Все ругают власть, говорят плохая, но можно ругать, а можно предлагать и что-то делать. И наш подход заключается в том, чтобы дать возможность людям умным, правильным, способным продвигаться на те посты, которые действительно определяют жизнь людей. Это очень мощный профит», — заключил он.