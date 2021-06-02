Комиссаров: общество и власть найдут компромисс по поводу закона о просветительской деятельности

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров уверен, что общество и власть найдут компромисс по поводу закона о просветительской деятельности. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я за то, чтобы просветительская деятельность была – это крайне важная история. И я уверен, что общество, власть найдут компромисс между тем, чтобы была нормальная деятельность. Что происходило и что происходит? Прикрываясь просветительской деятельностью, кто-то занимается образованием, но без лицензии. И понятно, что государство пытается как-то всю историю отрегулировать. Поэтому эта тема для отдельно большой дискуссии. Я согласен, что предложения, которые были, точно не самые лучшие и не самые хорошие. Но уверен, что компромисс будет найден», — сказал он.

А.Комиссаров отметил, что в связи с данным законом «было очень много вопросов к подзаконным актам, проекты которых были опубликованы».

«Они вызвали массу критики. На мой взгляд, критика совершенно справедливая. И, насколько я знаю, проекты этих документов были отозваны», — добавил он.

В России с 1 июня вступил в силу закон о просветительской деятельности. Его принятие вызвало критику со стороны целого ряда экспертов. Согласно закону, у правительства появляются полномочия регулировать просветительскую деятельность. В частности, профильные ведомства должны будут выдавать заключения образовательным учреждениям о целесообразности их сотрудничества с международными организациями. В пояснительной записке к законопроекту, который был внесен в Госдуму, в качестве цели инициативы указывалось «ограждение от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности». В Российской академии наук призывали не принимать нормы и отозвать его из парламента, с петициями также выступали деятели культуры. Правоприменение нового закона своим постановлением должно установить правительство.