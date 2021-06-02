Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» считает, что нужно использовать возможности на родине, а не уезжать

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Комиссаров считает, что нужно использовать возможности, которые есть на родине, а не уезжать из страны. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я верю, что Россия – это страна возможностей. Я верю в то, что эти возможности есть. Есть много сложностей, но эта наивная идея, что «вот я сейчас уеду в Америку, и у меня там все получится, а здесь нет» – чаще всего так рассуждают люди, которые в принципе ищут причины их бед во внешних обстоятельствах. Те, кто способен посмотреть на себя, как на источник побед, и на то, что от него зависит, те добиваются успеха в любой стране, в любой ситуации. И уж точно я противник того, чтобы призывать молодежь уезжать, потому что я хочу, чтобы я прожил до конца жизни в России, а также мои дети и внуки и все будущее поколение здесь жили. И, если мы будем агитировать за то, чтобы умные и хорошие уезжали и бросали страну, тогда какое мы будущее хотим нашей стране?», — сказал он.