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Эксклюзив Эха 19:46, 02 июня 2021

Ярилова: Согласно данным мониторинга, удовлетворенность граждан услугами культуры превысила 50 процентов

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума замминистра культуры Ольга Ярилова.
«Нам очень важно и посмотреть обратную связь, что же думают люди, насколько для них услуги культуры стали ближе, стали комфортнее, насколько они удовлетворены этими услугами культуры, насколько им хочется пойти на выставку, насколько они получают удовольствие от того, что они туда пришли. <...> Федеральная служба охраны – это совершенно независимая история, мы не могли сами себя проверять, поэтому было принято такое решение, у них есть опыт, есть технологии проведения таких мониторингов. <...> Сегодня этот мониторинг говорит о том, что те цифры, с которых мы стартовали, удовлетворенность граждан была чуть более 40 процентов. Сегодня мы перешагиваем порог в 50 процентов и, думаю, что и дальше будем расти в этом направлении», — сказала он.


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