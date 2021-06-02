Арбитражный суд республики Коми взыскал почти 6 миллионов рублей с дочерней структуры «Лукойла»

Это штраф за разлив нефти под Ухтой, — пишет интернет издание 7х7. ЧП произошло два года назад. По данным местных властей, площадь загрязнения составила более полутора тысяч квадратных метров. При этом ответчик компании «Лукойл-Коми» настаивает, что пострадавшие земли были восстановлены до исходного состояния и на это было потрачено почти полмиллиона рублей. Новая авария на нефтепроводе в регионе произошла в начале мая. Тогда сама авария произошла в Ненецком автономном округе, но серьезно пострадала река Колва в республике Коми.