Ярилова: Выделенные Путиным 24 млрд рублей пойдут на ремонт сельских домов культуры и создание модельных библиотек

Выделенные президентом Владимиром Путиным 24 млрд рублей из бюджета пойдут на ремонт сельских домов культуры, детские театры и создание модельных библиотек. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

«Это немного, но для нас это очень важно. На эти 24 миллиарда мы отремонтируем и отреставрируем еще несколько сотен сельских домов культуры. Для села вообще главное – это учреждение культуры, где можно собраться всей семьей, и каждый может найти дело по душе. Сегодня это абсолютно новые площадки – точки концентрации талантов. Здесь можно реализовать какую-то свою идею и стать участником популярного сегодня движения по развитию креативных индустрий», — рассказала она.

По словам О.Яриловой, «24 миллиарда – это еще и детские театры, и создание нескольких сотен модельных библиотек». «Это библиотеки, которые сегодня из простых книгохранилищ превратились в такие современные модернизированные центры интеллектуального развития. Это новые информационные технологии, новые проекты и новые формы работы с читателем. Это коворкинги по продвижению различных идей», — пояснила она.

О.Ярилова обратила внимание, что «сегодня в такие библиотеки идут работать молодые люди». «В наших модельных библиотеках, а их сегодня создано более 300, средний возраст библиотекаря составляет 34-35 лет. Зарплата разная. Она зависит от средней зарплаты по экономике каждого региона, поэтому в каждом регионе она своя. В среднем это от 20 тысяч и выше. И могу сказать, что зарплата библиотекарей растет. Может быть, не в разы, но растет», — подчеркнула она.

О.Ярилова также отметила, что «сегодня все современные технологии и условия, которые создаются государством для библиотек, дают им возможноcть привлекать внебюджетные средства и зарабатывать на предоставлении новых, ярких, интересных, креативных услуг». «Например, это проведение курсов иностранных языков или курсов компьютерной грамотности», — уточнила она.

По данным О.Яриловой, в ведущих федеральных музеях соотношение госзаданий и внебюджетных фондов может составлять 20 к 80. «Если же мы говорим о небольших муниципальных учреждениях культуры, сельских учреждениях, то привлеченные средства составляют максимум 10-15%. Это зависит от платежеспособности населения и востребованности учреждения в каждом конкретном населенном пункте», — заключила она.