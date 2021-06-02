Пыльная буря вновь пришла в Астраханскую область

Облако движется из Калмыкии, — рассказали в региональном управлении МЧС. Спасатели советуют не находиться во время непогоды рядом со слабо укрепленными конструкциями и линиями электропередачи. Впервые песчаная буря накрыла Астрахань в середине мая. Это привело к массовым обрывам проводом, почти 30 тысяч жителей остались без света. Сообщалось о двух пострадавших.
2021-06-02T19:05:35+03:00
2021-06-02T19:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 02 июня 2021
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