Пыльная буря вновь пришла в Астраханскую область

Облако движется из Калмыкии, — рассказали в региональном управлении МЧС. Спасатели советуют не находиться во время непогоды рядом со слабо укрепленными конструкциями и линиями электропередачи. Впервые песчаная буря накрыла Астрахань в середине мая. Это привело к массовым обрывам проводом, почти 30 тысяч жителей остались без света. Сообщалось о двух пострадавших.