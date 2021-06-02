Правительство внесло в Госдуму законопроект о санкциях против иностранцев, которых обвиняют в нарушении прав россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о санкциях против иностранцев, которых российские власти обвиняют в нарушении прав россиян.

В пояснительной записке к законопроекту прямо указано, что он направлен против причастных к нарушениям основополагающих прав человека, к преступлениям в отношении граждан России, в том числе – к их необоснованному юридическому преследованию.

Среди предложенных мер — запрет на въезд в Россию, арест активов на ее территории, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности организации, подконтрольной иностранцу под санкциями.

Кроме того, авторы инициативы предлагают применять эти меры к лицам с любым гражданством и даже вовсе без гражданства – в текущем законодательстве прописаны ограничительные меры лишь против граждан США.

Отдельно оговаривается, впрочем, что запрет на усыновление по-прежнему касается только американцев.

В 2012 году Дума запретила американцам усыновлять российских детей после того, как в США приняли закон о санкциях против российских силовиков и чиновников за нарушения прав человека – так называемый «Акт Магницкого».