Вопрос о мере пресечения политику Дмитрию Гудкову отложен до завтрашнего дня

Его должен будет рассмотреть Тверской суд Москвы, — рассказал «Эху» представитель правозащитной группы «Агора» Вадим Мещеряков.

«Адвокат «Агоры» Александр Альдаев полчаса назад вышел из ИВС, где содержится Дмитрий Гудков. По его словам, самочувствие политика нормальное. На данный момент известно, что следствие намерено с ходатайством о мере пресечения в Тверской суд завтра. На данный момент статус Дмитрия Гудкова остается прежним — он находится в статусе подозреваемого, и обвинения ему так и не предъявлены. И с каким ходатайством следствие будет выходить в суд, нам на данный момент также неизвестно — будет ли это домашний арест, запрет определенных действий или заключение под стражу, мы сможем узнать только завтра», — сказал он.

Следствие, как ожидается, обратится в суд около полудня 3 июня, добавил Вадим Мещеряков. По его словам, у стороны защиты до сих пор нет материалов дела, в которых фигурирует хотя бы фамилия Дмитрия Гудкова.

«Мы будем настаивать на том, что заключение в СИЗО это крайняя мера пресечения в данном случае. В тоже время нужно отметить, что на момент вечера 2 июня мы до сих пор, в чем конкретно подозревают Дмитрия Гудкова, потому что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него до сих пор нет. А из того материала постановления о возбуждении против неустановленных лиц, нам не понятно связь Дмитрия Гудкова с теми событиями, которые инкриминирует следствие. Какое отношение Гудков имеет к ООО, мы до сих пор не знаем, может станет понятнее, когда мы получим материалы дела, в которых будет значиться имя Дмитрия Гудкова», — отметил В.Мещеряков.

Завтра вечером истекает срок временного задержания политика. Как рассказали адвокаты, оппозиционного политика задержали в рамках расследования дела о неуплате аренды фирмой его ближайшей родственницы. Она также была задержана. Сегодня Краснодарский суд арестовал на два месяца другого оппозиционного политика Андрея Пивоварова. Он проходит по делу о деятельности нежелательной организации. И Гудков, и Пивоваров вели переговоры с партией «Яблоко» о выдвижении в Госдуму от этой политической силы.

Руководитель партии Николай Рыбаков сказал «Эху», что преследование оппозиционеров не влияет на готовность «Яблока» сотрудничать с ними перед думскими выборами.

Николай Рыбаков заметил, что ужесточение режима перед выборами не является новостью, однако, сейчас оно выглядит все более интенсивным.