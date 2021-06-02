Российское правительство не планирует отбирать деньги у металлургов, заверил первый вице-премьер Андрей Белоусов

Сейчас, пояснил он агентству ТАСС, есть задача исполнить государственные программы. Первый вице-премьер уточнил, что изменение налогов может коснуться только черной металлургии. Кроме того, возможно, будет сформирована система скидок, чтобы компенсировать государству потери, — добавил чиновник. На днях Белоусов в одном из интервью обвинил металлургов в том, что из-за их действий на рынке государство недополучило около 100 млрд. рублей.
2021-06-02T18:30:58+03:00
2021-06-02T18:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 02 июня 2021
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