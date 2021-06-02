Замминистра культуры: Разрешенная заполняемость культурных учреждений составляет 75% и более почти во всех регионах

Разрешенная заполняемость культурных учреждений составляет 75% и более почти во всех регионах России. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума замминистра культуры Ольга Ярилова.

«Сегодня постепенно наши учреждения выходят из этой сложной коронавирусной ситуации. В разных регионах ситуация разная. Тем не менее, учреждения открываются, залы заполняются, и есть огромный спрос. Сейчас практически во всех регионах разрешенная заполняемость залов — это 75% и более. Наши люди соскучились по театральным и выставочным проектам. И сегодня мы, как и в допандемийное время, видим очереди в наши учреждения культуры», — отметила замминистра.

О.Ярилова, добавила, что часть онлайн-проектов, которые компенсировали закрытие учреждений культуры в период пандемии, сохранится. «Для того чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с творчеством того или иного учреждения, мы должны продвигать его деятельность и в онлайн формате. Поэтому что-то мы, безусловно, оставим. Трансляции наших спектаклей в онлайн-формате – это, я думаю, останется. Различные активности наших библиотек, встречи с писателями тоже могут остаться в онлайн-формате. То есть часть мероприятий, которые мы нарастили за этот год, безусловно, у нас будут», — заключила замминистра культуры.