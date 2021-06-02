Замминистра культуры: Все культурные учреждения России успешно переформатировали свою работу в период пандемии

Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

«Действительно для учреждений культуры это был непростой год. И это был своеобразный шок, потому что одномоментно закрылись и театры, и музеи. Они остались без посетителей, и с этим нужно было что-то делать. Но надо сказать, что мы очень быстро справились с этой ситуацией», — сказала она.

Как уточнила О.Ярилова, «абсолютно все учреждения культуры ушли в онлайн». «Музеи стали делать виртуальные выставки, театры открыли свои коллекции и стали показывать спектакли и ретроспективы, устраивать встречи с актерами и режиссерами. Наши библиотеки придумывали массу разнообразных мероприятий, и наших читателей там становилось с каждым днем все больше», — заключила замминистра.