У авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Россию из-за решения летать в обход воздушного пространства Белоруссии

Многие европейские перевозчики объявили о том, что будут летать в обход воздушного пространства Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого были Роман Протасевич и Софья Сапега. После этого у некоторых авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Россию, в частности, Air France и австрийские авиалинии не смогли согласовать новые маршруты с Москвой. Сегодня рейсы отменила немецкая авиакомпания Lufthansa. Впрочем, в Росавиации утверждают, что все проблемы уже решены.

Сегодня были отменены 2 рейса немецкой авиакомпании Lufthansa из Москвы и Петербурга во Франкфурт. Их отменили, по информации немецкого Минтранса, из-за того, что Россия вовремя не выдала разрешения на полеты в июне. В ответ уже немецкая сторона не согласовала полеты Аэрофлота и S7 Airlines (уже сообщалось об отмене рейсов этой авиакомпании в Берлин).

Ранее с такой же проблемой сталкивались Air France и «Австрийские авиалинии», после отмены нескольких рейсов разрешения они все же получили. Согласовывать после изменения маршрута приходится каждый рейс по отдельности. Европейские перевозчики выражают надежду, что вскоре полеты по новым трассам будут согласованы на постоянной основе.

Белорусская государственная авиакомпания БелАвиа потеряла две трети своих направлений из-за ограничений, введенных после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Полеты приостановлены в 20 стран, а также в Калининградскую область России, — сообщает перевозчик в Facebook.

Гендиректор БелАвиа Игорь Чергинец заявил, что ограничения против авиакомпании введены до завершения международного расследования инцидента с самолетом. Он назвал это «подлостью» и «попранием основ демократии».



Сегодня Белоруссия получила второй транш – 500 миллионов – российского госкредита, — сообщает Интерфакс. В сентябре с 2020 года Владимир Путин объявил о договоренности с Александром Лукашенко выделить кредит на полтора миллиарда долларов.

Бывший шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Васильев уверен, что российские власти находятся в зависимости от Белоруссии и у Лукашенко есть четкая стратегия.

Ранее Белоруссия также получила кредит в 500 миллионов долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет. В Минске уточнили, что средства пойдут на выплату долга за российский газ и на борьбу с коронавирусом.

