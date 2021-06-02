«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования за кандидатов в депутаты Госдумы от партии

Предполагается, что список будет утвержден на грядущем 19 июня съезде партии. Праймериз обсуждались, в том числе, и на встрече президента Владимира Путина с руководством «единороссов».

В ходе заседания Путин преимущественно хвалил «Единую Россию» за проведенную работу, в том числе и за организацию предварительного голосования. Комментируя его итоги, глава государства высказал мнение, что в парламенте необходимо иметь людей «от земли», которые чувствуют страну.

Лидер «единороссов», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, также утверждает, что праймериз были «демократичными и открытыми». При этом Медведев уверяет, что на голосование были попытки влиять извне, в том числе и путем хакерских атак, однако они были отбиты. Одновременно он пригласил Путина принять участие в съезде «единороссов». Ранее в Кремле говорили, что президент действительно планирует в ходе него свое выступление.

Праймериз «Единой России» проходили на протяжении последней недели мая. По данным партии, в голосовании приняли участие около 12 млн человек. При этом из различных регионов поступали сведения о давлении на сотрудников бюджетных организации с целью зарегистрироваться на праймериз или проголосовать за определенных кандидатов. Об этих попытках в интервью Business FM говорила и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Вместе с тем в ряде региональных отделений «Единой России» факты принуждения отрицают.

Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.

Политолог Александр Кынев считает, что праймериз «Единой России» были проведены с подтасовками, чему не в последнюю очередь способствовал электронный формат голосования. Такое мнение Александр Кынев высказал в эфире «Эха».

По словам Александра Кынева, партия власти обеспечена избирателями из бюджетной сферы, которых можно без лишнего шума привлекать к процедуре голосования.

Кузнец челябинского завода Иван Высочанский записал видеообращение, в котором сообщает, что отказывается голосовать за депутатов от «Единой России». В интервью телеканалу «Дождь» Высочанский отметил, что получил список определённых кандидатов в мессенджере.

Высочанский добавил, что такая ситуация происходит по всей стране, люди пишут ему свои истории о принуждении к голосованию.