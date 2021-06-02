Власти сообщают о случаях госпитализаций участников петербургского экономического форума

Сколько точно человек попали в больницы пока неизвестно.

Судя по тому, что Смольный отчитался о «единичных случаях госпитализаций» участников экономического форума, в больницу с коронавирусом попало больше одного человека. Точные данные обещают назвать, но когда именно не уточняют. Утром появилась информация об одной 18 летней девушке, у которого выявили ковид в легкой форме. Вообще первый день форума больше запомнился мерам безопасности. на входах раздают маски, сотрудники Роспотребнадзора с помощью тепловизоров отслеживают повышение температуры. Интересно что все участники должны были сдать тесты на коронавирус в специальных аккредитованных Росконгрессом пунктах. В итоге, тем кто пытался сделать это в Москве накануне пришлось отстоять многочасовые очереди.

Отметим, что первый день форума не отметился ни важными новостями, ни пробками, ни перекрытиями. Видимо все основные действующие лица появятся ближе к пятнице, на которую назначено выступление президента Владимира Путина.

Петербургский экономический форум закончится в ближайшую субботу.