Handelsblatt: План Кремля привлечь к работе на стройках и золотых приисках заключенных уязвим по нескольким параметрам

План Кремля привлечь к работе на стройках и золотых приисках заключенных помимо фактического возвращения к временам ГУЛАГа, также уязвим сразу по нескольким параметрам, отмечает германское издание Handelsblatt.

Автор публикации пишет, что Россия сегодня испытывает серьезный дефицит рабочей силы. И главная причина этому — коронакризис ( перевод сайта Инопресса). — По официальным данным с начала пандемии число трудовых мигрантов сократилось с 11 до 6 млн человек. Компании РЖД, Норникель и Роснефть, пишет Ханделсблатт, уже выразили заинтересованность в работниках из тюрем. По словам главы ФСИН, они будут получать «достойную зарплату» и жить в общежитиях “ в достойных условиях”, а не в бараках. Служба исполнения наказаний собирается привлечь заключенных к участию в программе возможностью сокращения срока.

Однако, продолжает германская газета, мотивация отбывающих тюремные сроки работать при нынешней нищенской зарплате крайне мала. К тому же, по данным экспертов, например, только строительной отрасли требуется 3-4 миллиона рабочих, а число заключенных в России сегодня составляет менее пятисот тысяч. Другие доводы, которые свидетельствуют о недостатках проекта, считает обозреватель газеты, связаны с тем, что по российской конституции, принуждать отбывающих наказание к работе запрещено. Так называемые исправительные центры, где они будут работать, по мнению автора, будут напоминать созданные правительством Китая лагеря для сотен тысяч уйгуров на северо-западе страны, где они подвергаются жестокому угнетению. И наконец, даже та небольшая зарплата, которую заключенные получают сейчас, работая в колониях, урезается почти до нуля из-за того, что значительную ее часть удерживают за одежду, еду и мыло: по окончании срока ни у кого не бывает на счету реальной суммы денег. Завершая, Ханделсблатт указывает на то, что инициативные группы в России, которые пытаются облегчить жизнь заключенных, находятся под серьезным давлением со стороны властей. Некоторые из них, такие как проект Gulagu.net, вынуждены прекращать свою деятельность, поскольку их сотрудники не могут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, что по данным ВЦИОМ большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты