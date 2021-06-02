О пытках в СИЗО сообщил россиянин Егор Дудников, задержанный в Минске в начале мая

Он смог передать записку через своего защитника. В частности, он утверждает, что ему надели мешок на голову, обещали отвезти в лес и закопать заживо. Адвокат Антон Гашинский рассказал «Эху», что жалобы на сотрудников правоохранительных органов уже направлены в соответствующие инстанции.

О задержании Дудникова стало известно в конце мая. Молодой человек приехал в Белоруссию к своей девушке. Россиянину предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественных порядок.