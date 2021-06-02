Суд отклонил иск Навального к колонии, а также не нашел признаков нарушения права заключенного на непрерывный сон

Суд во Владимирской области отклонил иск политика Алексея Навального к колонии, а также не нашел признаков нарушения права заключенного на непрерывный сон.

В своем иске Алексей Навальный просил признать незаконными действия сотрудников колонии, которые будили его ночью для того, чтобы зафиксировать, что заключенный на месте. Он также в целом просил снять его с профилактического учета как склонного к побегу.

Отмечается, что во время прошлого заседания политик несколько раз пытался прояснить, как отменить профилактический учет, на который он был поставлен еще будучи в СИЗО «Матросская тишина». Ответа он так и не получил. Вместе с тем представитель ФСИН пояснил, что политик еще не отбыл непрерывные три месяца на контроле, сейчас он находится в тюремной больнице. Когда же он вернется в ИК-2, трехмесячный срок начнет отсчитываться заново.

Алексей Навальный, который участвовал в заседании по видеосвязи, назвал сложившуюся ситуацию «порочным кругом»

Ранее политик неоднократно жаловался, что ему не дают нормально спать, поскольку надзиратели будят его. Причем, по словам Навального, в марте проверяющие приходили к нему каждый час даже ночью, нарушая тем самым право заключенных на непрерывный восьмичасовой сон.

Защита Алексея Навального рассказала, что после нескольких жалоб адвокатов политика стали проверять аккуратнее, чтобы тот не проснулся.

Адвокат Вадим Кобзев заявил о намерении в ближайшее время обжаловать решение суда.