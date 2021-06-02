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Эксклюзив Эха 18:04, 02 июня 2021

Экс-координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали на два месяца

Ранее его задержали по делу о «нежелательной организации» и доставили из Санкт-Петербурга в Краснодар.

Следствие потребовало заключить Андрея Пивоварова под стражу, поскольку он, как утверждается, пытался скрыться за границей, узнав о возбуждении дела, к тому же у него нет места жительства в Краснодаре. Следователь просил суд учесть, что Пивоваров обвиняется в преступлении против основ конституционного строя – речь идет о репосте в Facebook материала платформы «Объединенные демократы», что в СК считают участием в деятельности нежелательной организации. Адвокат Александр Валявский пытался уточнить, как именно его подзащитного уведомили о возбуждении дела и есть ли доказательства, что тот намеренно пытался скрыться, но следователь пояснить не смог. Сам Пивоваров подчеркнул, что никаких уведомлений не было, бежать он не собирался, о претензиях со стороны СК узнал только после задержания в аэропорту. Это дело политик считает полностью сфабрикованным, а обвинения в том, что его пост представляет угрозу безопасности государства, фарсом. Пивоваров напомнил, что дело возбудили, спустя два дня после ликвидации российского движения «Открытая Россия», исполнительным директором которого он был, и это, по словам политика, еще раз доказывает, что цель – не допустить его до участия в выборах в Госдуму. Он призвал суд избрать любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражу, тем более, что квартиру в Краснодаре ему уже нашли. Но суд решил иначе. Защита будет это решение оспаривать, рассказал адвокат Пивоварова Александр Валявский.

В конце мая «Открытая Россия» объявила о самоликвидации из-за планов властей ужесточить закон о нежелательных организациях. Спустя несколько дней Пивоварова сняли с самолета в петербургском аэропорту Пулково. После обысков и допроса его доставили в Краснодар.

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной британскую структуру «Открытая Россия», которая формально не связана с российским движением. Тем не менее активистов начали преследовать по административным и уголовным статьям.

Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова считает, что Пивоваров представляет угрозу нынешней власти.
По мнению Татьяны Усмановой, перед выборами власти постараются нейтрализовать возможных конкурентов.

Вчера был задержан еще один оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Формально это связано с делом о причинении имущественного ущерба. Речь идет о невыплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Отец политика Геннадий Гудков сказал «Эху», что Дмитрий не имеет никакого отношения к этому делу и не связан с компанией-арендатором.
Гудков добавил, что задолженность не может стать основанием для возбуждения уголовного дела. По данным адвокатов, обвинение Дмитрию Гудкову до сих пор не предъявлено. По этому делу задержана и его родственница Ирина Ермилова.

Бывший помощник Дмитрия Гудкова Александр Соловьев связывает обыски и задержания политика с осенними выборами в Госдуму.
Соловьев добавил, что вчера у него тоже был обыск, но он остался в статусе подозреваемого, его не стали задерживать после обысков и руководителя штаба Гудкова Виталия Венидиктова.

В Кремле не считают, что задержание оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова имеет отношение к политике. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политик Илья Яшин не исключает, что тоже может стать фигурантом уголовного дела. Об этом он сказал в эфире «Эха».
Яшин добавил, что в последние дни получил предложение о сотрудничестве от нескольких адвокатов на случай уголовного преследования.


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