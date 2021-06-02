Гендиректор АНО Россия — страна возможностей: С начала работы конкурса «Лидеры России» поступило более 800 тыс заявок

С начала работы конкурса «Лидеры России» поступило более 800 тысяч заявок. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Если говорить про охват, то у нас больше 800 тысяч заявок за эти годы поступило на конкурс. Если говорить о том, кто приходит на него. То мы в этом году сделали отдельный международный трек, и у нас представители 150 государств решили принять участие. Мы совершенно этого не ожидали. Мы бы хотели, чтобы не только люди, которые у нас живут, могли бы реализовываться, но и по-хорошему привлекать мозги. Почему другие страны это могут делать, а мы нет», — сказал он.

А.Комиссаров добавил, что некоторые участники конкурса становятся «кадровым президентским резервом».

«Можно сказать и так, хотя в кадровый президентский резерв попадают только часть победителей «Лидеров России». И этот конкурс не только для тех, кто хочет связать свою жизнь с государственной службой. Это конкурс не про назначение, это про то, чтобы проверить себя, сравнить с другими и найти новых друзей, новые возможности для собственного развития и стать лучше и сильнее. Любые вложения в людей — это самые правильные вложения. Неважно, делает ли это государство, или это делает компания. Я искренне уверен, что ни нефтью, ни другими направлениями отраслями заниматься успешно невозможно, если это не будут делать грамотные люди», — сказал он.