Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области в период пандемии вырос на треть – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Александр Бурков.

«Аграрный сектор у нас на треть вырос по экспорту, по поставкам кондитерской продукции за рубеж, по поставкам зерна, масличных культур. Был скачок. Если общий экспорт у нас упал, то аграрии только выиграли от этого», — рассказал он.

А.Бурков также отметил, что Омская область направила в федеральные сети «очень много продукции местных производителей». «Был момент, когда стали опустошаться полки в магазинах. И каждому руководителю региона приходилось делать упор на собственного производителя. Мы завели в федеральные сети очень много продукции местных производителей. Раньше не могли попасть. А здесь, когда случился дефицит товаров, у нас омские производители дали предложение и мы заполнили полки. Они и сегодня после выхода из этого кризиса остались. Здесь большой плюс», — заключил он.