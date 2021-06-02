Ни одна из политических партий, включая партию «Единая Россия», не использовала московскую систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.
«Московская платформа для электронного голосования будет использована на предстоящих выборах в органы государственной власти в сентябре 2021 и на тестовых предстоящих голосованиях, которые пройдут в период подготовки к выборам. Ни одна из политических партий, включая партию «Единая Россия», не использовала московскую систему ДЭГ. Авторизация для участия действительно проводилась через mos.ru — эта распространенная практика, когда одна информационная система предлагает авторизацию через другую. Например, можно часто видеть возможность авторизации на разных сайтах через Facebook, но это не значит, что человек входит в Facebook. Система для предварительного голосования партии «Единая Россия» и московская платформа ДЭГ не имеют к друг другу никакого отношения. Московскую систему электронного голосования разработал ДИТ и она впервые была использована на выборах в Мосгордуму в 3-х округах. Она была неоднократно протестирована как хакерами, так и обычными людьми. Все утверждения, распространяемые в СМИ, об идентичности платформ – заблуждение, сознательное или случайное», — сказал он.
Костырко: Ни одна из политических партий, включая партию «Единая Россия», не использовала московскую систему ДЭГ
Ни одна из политических партий, включая партию «Единая Россия», не использовала московскую систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.