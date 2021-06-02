Рыбаков: Преследование оппозиционных кандидатов в депутаты не влияет на готовность «Яблока» сотрудничать с ними

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что преследование оппозиционеров не влияет на готовность партии «Яблоко» сотрудничать с ними перед выборами в Госдуму.

«Мы выражаем поддержку и солидарность новым политическим заключенным: и Дмитрию Гудкову, и Андрею Пивоварову. Это совершенно невозможно. Понятно, что их преследования связаны с их политической активностью. Позиция «Яблока» никак не связана с тем, что преследуют ли этих политиков. Мы не ориентируемся на действия силовых структур, и мы будем делать от нас все возможное для того, чтобы этих политических заключённых и всех других политзаключенных в нашей стране освободили». – сказал он.

Н.Рыбаков добавил, что ужесточение режима перед выборами не является новостью, но сейчас оно выглядит всё более интенсивным.