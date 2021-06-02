Губернатор Омской области выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса

Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«На прошлой неделе у меня была встреча с министром здравоохранения, и я четко сказал, что вакцинация должна быть обязательной. Мы должны уходить от добровольного подхода по вакцинированию от коронавируса. Мы же в обязательном порядке прививаем по ряду болезней. Поэтому этого бояться не надо», — сказал губернатор.

При этом А.Бурков отметил, что сам пока не привился, так как переболел коронавирусом осенью. «У меня все еще очень высокое содержание антител, но я каждый месяц проверяю их уровень, чтобы понимать, когда буду прививаться», — уточнил он.

А.Бурков также считает, что никаких «критических последствий» прививка от коронавируса не несет. «Я езжу по прививочным пунктам по области и в самом городе, спрашиваю всех медсестер и фельдшеров, которые обслуживают население. Нет никаких критических последствий после прививки. Единичные случаи есть», — заключил он.