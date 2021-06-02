Губернатор Омской области Бурков заявил, что экономика региона «выстояла и справилась в период пандемии»

Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Омская область за время пандемии просто выстояла. Было очень тяжело. Мне кажется, ковидный год вскрыл очень много болевых точек во всех сферах, в здравоохранении в том числе. Мы одни из тех регионов, кто в 2020 году по доходам, по налоговым и неналоговым доходам, получили 105%. У нас был рост, у нас не было провала, а был рост, хотя мы приняли широкий пакет антикризисных мер для поддержки малого и среднего бизнеса», — сказал губернатор.

По словам А.Буркова, было снижено до минимальной разрешенной ставки с 15% до 5% — «где доход минус расход», и с оборота с 6% до 1%. «И у нас это решение было продлено на 2021 год. Более того, это не только предприятия пострадавших отраслей, мы взяли шире. Мы взяли с отложенным эффектом, кто в дальнейшем может пострадать, и мы расширили в отличии от перечня пострадавших отраслей на федеральном уровне, мы расширили количество этих отраслей», — отметил он.

Также губернатор добавил, что в регионе был снижен налог на имущество в два раз — 1,1%. «Дальше мы снижали арендные ставки на муниципальных площадях. Здесь была поддержка широкомасштабная. Да, с потерями для бюджета, но по крайней мере мы сохранили малый и средний бизнес», — подчеркнул А.Бурков.