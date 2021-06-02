Титов: Государство не имеет права требовать от металлургических компаний компенсации сверхприбыли в бюджет

Государство не имеет права требовать от металлургических компаний компенсации сверхприбыли, полученной в результате бюджетных проектов, задним числом. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума уполномоченный по правам бизнеса в России Борис Титов.

«Задним числом вы не имеете права менять правила игры потом. Если вы вовремя не приняли решений, совершили ошибки, то вы компенсировать их можете только в следующем периоде. У нас налоговые изменения должны приниматься только в конце года, вводиться в действие. <...> Если вы пропустили – извините», — сказал он.

Б.Титов отметил, что огромное количество предприятий нуждаются в поддержке государства из-за роста цен на металл.

«Почему эти деньги 100 миллиардов они хотят в бюджет? Сегодня на 44 процента выросли цены на металл, который сегодня идет и на стройки, и в автомобильную промышленность, везде. Сегодня огромное количество предприятий останавливаются, невозможно – 44 выросли цены на металл. Так что, нам нужно поддерживать бюджет на 100 миллиардов, как просит господин Белоусов, или все-таки поддержать те отрасли, которые сегодня вышли в красную зону и будут дальше терять рабочие места. Что для него важнее 100 миллиардов очередные в дополнение к 13 триллионам, которые у нас есть уже в резервах или все-таки поддержать те предприятия, которые оказались нерентабельными в результате роста цен», — заключил он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что они получили 100 миллиардов сверхприбыли за счет государства. А.Белоусов заявил, что теперь они должны вернуть эти деньги в бюджет.