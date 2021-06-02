Суд во Владимирской области отказался снимать Алексея Навального с учета, как склонного к побегу

В постановлении об отказе удовлетворять иск политика к исправительной колонии №2, как сообщается, говорится, что такой статус не нарушает права Навального на беспрерывный восьмичасовой сон. Сам Навальный, выступая сегодня в суде, подчеркнул, что уже некоторое время ему по факту автоматически продлевают присвоенный статус.

Сегодня в социальных сетях, которые от имени политика ведут его соратники и адвокаты, появились новые публикации. Навальный выступил в поддержку бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и оппозиционного политика Андрея Пивоварова, которые были задержаны на днях.

Несколько часов назад суд в Краснодаре отправил Пивоварова под арест на два месяца по делу о деятельности нежелательной организации. В публикации от имени Алексея Навального говорится о том, что, по мнению политика, уголовные преследования Гудкова и Пивоварова ведутся по надуманным предлогам.