Яшин не собирается прекращать свою деятельность в связи с преследованием оппозиционеров

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин не собирается прекращать свою деятельность, несмотря на преследование оппозиционеров, среди которых политик Дмитрий Гудков и экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я прекрасно понимаю, что я в той же самой группе риска, где Гудков, Пивоваров, Соболь и Навальный. Разумеется, это не первые обыски, не первые аресты, не первые следственные действия, не первое давление, не первые репрессии в отношении оппозиции. Я 20 лет занимаюсь политикой и все это много раз видел. И видел на самом деле вещи и пострашнее, как моих товарищей убивали. Это меня не остановит – я чем занимался, тем и буду заниматься», — подчеркнул И.Яшин.

Он добавил, что за последние дни «получил 6 или 7 предложений от разных адвокатов, которые предлагают свои услуги» на случай, если его придут арестовывать. «И только что у меня в кабинете муниципалитета был представитель прокуратуры, который пришел с очередной проверкой», — заключил И.Яшин.

Как сообщалось, 31 мая в Санкт-Петербурге был задержан экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета в Пулково уже после того, как он прошел паспортный и таможенный контроль. Против Пивоварова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК). По данным Би-би-си, поводом для уголовного преследования оппозиционера стал репост в Facebook, сделанный им в августе прошлого года.

1 июня, стало известно, что силовики также пришли к предшественнику Пивоварова на посту руководителя «Открытой России» Александру Соловьеву. Его подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за предполагаемую неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

Следственные действия также прошли в отношении политика, экс-депутата Дмитрия Гудкова и главы его штаба Виталия Венидиктова. Гудков проходит подозреваемым по тому же делу, что и Соловьев.