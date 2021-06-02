Более 170 тысяч жителей Омской области привились от коронавируса – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Александр Бурков.

«Порядка 100 выездных бригад ездят по селам и промышленным предприятиям и проводят вакцинирование. Мы получили 245 тысяч вакцин, 214 тысяч человек уже привито первым компонентом, 171 тысяча – вторым компонентом на сегодняшний день. Этот показатель выше, чем средний по России», — рассказал он.

Вместе с тем В.Бурков отметил, что активность населения в плане вакцинации падает.

Численность населения Омской области, по данным Росстата, составляет 1,903 млн человек.