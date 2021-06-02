Путин вновь призывает россиян вакцинироваться от коронавируса

Он напомнил, что сам уже сделал две прививки и призвал сограждан последовать его примеру. По словам Путина, вакцинация – чрезвычайно важная вещь, и поэтому, по мере сил, он поддерживает этот процесс. Какой вакциной привился президент – в Кремле не уточняли.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения России сегодня сказали, что план массовой вакцинации россиян выполнен уже более чем на четверть. В то же время, там признали, что необходимо и дальше наращивать темпы прививочной кампании. Сколько именно человек получили хотя бы первую дозу вакцины, в Минздраве сегодня не уточнили. По предварительной информации, эта цифра приближается к 20 миллионам или могла уже превысить эту отметку.