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16:31, 02 июня 2021

В Петербурге зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей участников экономического форума

В Петербурге, по словам представителей комитета по здравоохранению города, зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей участников экономического форума.

Сколько именно человек попали в больницу, в Смольном не уточняют, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Чуть ранее издание написало, что во временный госпиталь для заразившихся коронавирусом была доставлена волонтер из Москвы, у которой подтвердилась инфекция.

Ранее власти северной столицы рассказали, что нарастили дополнительное число коек на случай, если заразится кто-то из участников экономического форума.


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