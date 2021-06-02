В Петербурге зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей участников экономического форума

В Петербурге, по словам представителей комитета по здравоохранению города, зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей участников экономического форума.

Сколько именно человек попали в больницу, в Смольном не уточняют, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Чуть ранее издание написало, что во временный госпиталь для заразившихся коронавирусом была доставлена волонтер из Москвы, у которой подтвердилась инфекция.

Ранее власти северной столицы рассказали, что нарастили дополнительное число коек на случай, если заразится кто-то из участников экономического форума.