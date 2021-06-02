Титов покинет пост бизнес-омбудсмена в июне 2022 года

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас два раза в год конференция уполномоченных, собираются со всей страны наши уполномоченные, и я сказал, что у нас остался последний год моей работы. <...> Я не имею права больше переназначаться, два срока — это максимум, который предусмотрен законом. Поэтому ровно через год 22 июня 2022 года я должен покинуть эту должность. Я с 2012 года <...>десять лет уже прошло как одно мгновение. Мы когда заходили, были большими оптимистами, ставили перед собой, что, когда 10 лет пройдет, то нас задача сделать, так, чтобы должность уполномоченного просто не нужна не была в стране. Но, к сожалению, этого не происходит», — сказал он.

По мнению Б.Титова, это связано с тем, что страна развивается «в другом экономическом направлении».

«Страна идет в другом экономическом направлении, по крайней мере, экономическом. Сегодня продолжается процесс огосударствления, сегодня все меньше рынка, меньше конкуренции. К сожалению, силовые структуры, контрольно-надзорные органы сегодня имеют в такой структуре больше возможностей, больше полномочий», — заключил он.