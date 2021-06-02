Титов считает, если российская экономика будет развиваться как конкурентная, «за 10 лет она может удвоиться»

Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума уполномоченный по правам бизнеса в России Борис Титов.

«Главное, что надо сказать, что наша экономика не имеет перспектив как ресурсная. Мы должны развиваться как экономика конкурентная, по конкурентной модели развития, рыночной модели. У нас есть огромный потенциал роста. Мы провели свод-анализ, достаточно глубокий анализ, как может развиваться наша экономика — у нас огромный потенциал роста. Это даже не 5% в год. В принципе за следующие 10 лет можем удвоится», — сказал он.

По словам Б.Титова, для любой конкурентной экономике есть развилка, есть выбор модели, по которой она будет развиваться.

«Есть развилка для любой конкурентной экономики. Есть условно китайский вариант, условно японский или западноевропейский вариант. Китайский — это в основном снижение издержек за счет, выход на внешний рынок за счет, потому что собственный потребитель не очень богат. У нас этого варианта нет. Наши издержки достаточно высоки, и мы их уже не снизим. Мы должны все-таки растить, наша задача сегодня — создать общество среднего достатка», — отметил омбудсмен.

По словам Б.Титова, проводится анализ понятия «общество среднего достатка», и «каким показателям он должен соответствовать». Омбудсмен считает, что необходимо всячески «использовать внутренний рынок». «Спрос на внутреннем рынке на развитие собственного предложения, собственного производства. Вот эта модель, которую необходимо использовать. Дальше — детали: налоговая политика, тарифы естественных монополий, денежно-кредитная политика и приоритеты», — отметил он.