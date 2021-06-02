СК проверит ролик популярного YouTube-блогера, на его видео вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину

Примотать человека скотчем к днищу вертолета было одним из задании конкурса, который блогер Михаил Литвин устроил среди своих друзей. За это согласившемуся участнику заплатили 85 тысяч рублей. В СК отметили, что обратили внимание на этот ролик в ходе мониторинга СМИ. Там сочли, что полет не отвечал требованиям безопасности и подверг жизнь и здоровье героя сюжета опасности. Пилота, с которым договорился блогер, отстранили от полетов, а вертолет – изъяли.

До этого Литвин уже снимал подобный ролик – тогда он, отмечая 10 миллионов подписчиков в инстаграме, поднялся в воздух, сидя на стуле, привязанном к вертолету. Блогер известен своими эпатажными выходками. Несколькими месяцами ранее он сжёг в поле «Мерседес» за 13 миллионов рублей. В феврале он на машине влетел в витрину автосалона. А несколько лет назад сотрудники полиции нашли в багажнике Литвина связанную и окровавленную девушку – оказалось, что это розыгрыш.

У канала Литвина на YouTube почти 7 миллионов подписчиков.