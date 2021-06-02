Бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали на два месяца

Решение принял судья Первомайского районного суда Краснодара Алексей Краснопеев.

Защита просила, чтобы суд избрал меру пресечения, не связанную с арестом, однако это ходатайство не было удовлетворено. Теперь политик должен пробыть в СИЗО до начала августа. Вместе с тем адвокат Андрея Пивоварова рассказал, что в ближайшее время будет обжаловать это решение, кроме того он намерен подготовить жалобу в ЕСПЧ. По словам Александра Валявского, следователи не смогли объяснить необходимость заключения его подзащитного под стражу.

Сам Андрей Пивоваров во время заседания суда неоднократно говорил, что не знал о возбуждении против него уголовного дела, и не пытался бежать из страны. Кроме того, он указывал на то, что тот факт, что дело об участии в работе нежелательной организации было открыто через два дня после того, как «Открытая Россия» заявила о самоликвидации, говорит о том, что оно сделано наспех. Пивоваров также обратил внимание на то, что в последнее время все оппозиционные политики, которые заявляют о своих намерениях участвовать в предстоящих выборах в Госдуму, становятся фигурантами уголовных дел.

Бывшего исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова сняли с самолета в питерском аэропорту Пулково и в тот же день доставили в Краснодар, где против него уже было заведено уголовное дело.

Политик Илья Яшин не исключает, что тоже может стать фигурантом уголовного дела. Об этом он сказал в эфире «Эха». Яшин добавил, что в последние дни получил предложение о сотрудничестве от нескольких адвокатов на случай уголовного преследования.