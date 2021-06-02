Омбудсмен Титов заявил о высоких рисках ведения бизнеса в России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил о высоких рисках ведения бизнеса в России. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Это наша действительность. Риски ведения бизнеса в России высокие. И то, что сегодня это необходимо менять, ни у кого не вызывает сомнений, и никакой Питерский форум, никакие заверения, что все будет хорошо, если мы не решим эту проблему, не работают», — отметил Б.Титов.

Ранее омбудсмен подготовил ежегодный доклад для президента Владимира Путина, в котором утверждалось, что в России нет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Согласно исследованию, так считают 78,6% предпринимателей. Того же мнения придерживаются 60,8% адвокатов и юристов и 18,4% прокуроров.