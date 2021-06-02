Бизнес-омбудсмен Титов: Принятые меры на выходе из пандемии не приводят к росту российской экономики

Об этом сообщил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов.

«Эта денежно-кредитная политика, которая сегодня по-прежнему является очень твердой, жесткой. Даже небольшое послабление, которое они дали на пандемию, <...> но сейчас они быстро компенсировали это, они сегодня поднимают процентную ставку. Делают это только две еще страны в мире на выходе из пандемии <...> это Бразилия и Турция. <...> Тем самым опять душат рост, на стадии выхода из пандемии нужно стимулировать инвестиции. У нас сегодня самый главный способ борьбы с инфляцией в России – это экономический рост, потому что у нас инфляция предложения, инфляция экспортируемого за счет металлов. У нас не инфляция спроса, у нас спрос стагнирует, даже снижается. А они борются монетарными методами против немонетарной инфляции», — сказал он.