Титов: Снижение роста российской экономики связано отсутствия перехода к инвестиционной модели развития

Об этом сообщил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов.

«С 2008 года экономика в целом выросла на 44 процента, в развитых странах на 11 процентов, у нас всего на 7. Конечно, есть большое отставание в темпах роста на среднесрочном периоде. Были времена, но, к сожалению, они закончились с кризисом 2008 года, мы так считаем, власть не сумела перестроиться. У нас есть великие экономисты, управленцы, министры, вице-премьеры, которые действительно совершили чудо, с 2000-го года, когда они можно сказать, сбалансировали бюджет, привлекли инвестиции, выплатили долги, страну финансово оздоровили. <...> Они не поняли, что наступает новый период и старыми методами нельзя управлять в новом периоде, который называется в бизнесе «инвестиционный период», когда нужно инвестировать вперед, закидывать спиннинг и только потом можешь вытащить эту рыбу. Не перешли к другой модели развития, не перешли к инвестиционному развитию. Сегодняшнее управление также не предусматривает инвестиционного развития», — сказал он.

По мнению Б.Титова, развитие российской экономики определяется процессом «огосударствления».

«Страна идет в другом экономическом направлении, по крайней мере, экономическом. Сегодня продолжается процесс огосударствления, сегодня все меньше рынка, меньше конкуренции. К сожалению, силовые структуры, контрольно-надзорные органы сегодня имеют в такой структуре больше возможностей, больше полномочий», — заключил он.